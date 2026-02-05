سكرتير عام المحافظة يبحث آليات تنفيذ مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، ودعم جهود نشر ثقافة التعلم المستمر وتعزيز فرص تنمية المهارات وبناء القدرات لمختلف الفئات العمرية داخل المجتمع.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام ببناء الإنسان ورفع كفاءة الموارد البشرية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع مناقشة محاور تنفيذ المبادرة على المستوى المحلي، وآليات تحويل مفهوم التعلم المستمر إلى ممارسة مجتمعية فعّالة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة، ويعزز من جاهزية الأفراد لسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.

وأكد سكرتير عام المحافظة أهمية تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، وضرورة إعداد تقييم دقيق للوضع الراهن، وحصر إمكانيات وأماكن التعلم المتاحة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعلم مدى الحياة، والاستفادة من التجارب السابقة التي نُفذت بالمحافظة، مع إبراز النماذج الإيجابية القادرة على تحفيز المجتمع ودعم أهداف المبادرة.

وشهد الاجتماع مشاركة فريق عمل منظمة اليونسكو بالمحافظة، وممثلي مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، ومكتبة مصر العامة، وجامعة الغردقة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار تنسيق الجهود وتوحيد الأدوار لضمان حسن تنفيذ المبادرة.

وتُعد مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» إحدى المبادرات الدولية التي أطلقها معهد اليونسكو، وتهدف إلى ترسيخ مفهوم التعلم كمسار ممتد طوال حياة الإنسان، من خلال دعم التعلم المجتمعي والمهني والرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية دون تمييز، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.