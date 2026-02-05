استعدادًا للفصل الدراسي الثاني.. مدير تعليم جنوب سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا مع الإدارات النوعية |صور

عقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الخميس 5 فبراير الجاري، مع مديري الإدارات النوعية بديوان عام المديرية، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأداء داخل الإدارات المختلفة، ضمن خطة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني.

تناول الاجتماع التعارف بين مدير المديرية ومديري الإدارات النوعية، حيث استعرض مديرو الإدارات خطط العمل خلال الفترة المقبلة، وآليات التنفيذ، ومعوقات العمل داخل كل إدارة، إلى جانب عرض أعداد المتواجدين بها.

وطالبت مدير المديرية مديري الإدارات بتقديم مقترحات تطويرية تسهم في تحسين الأداء داخل الإدارات، مع حصر الاحتياجات الفعلية اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات وفقًا للإمكانيات المتاحة، مؤكدة أهمية التخطيط الجيد وحسن استغلال الموارد.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات النوعية بعضها البعض، والتنسيق مع الإدارات التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط المؤسسي، إلى جانب استعراض عدد من الملفات والموضوعات المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بخطط العمل المعتمدة، وسرعة إنجاز المهام، والعمل بروح الفريق الواحد، مشددة على الدور المحوري الذي تقوم به الإدارات النوعية في دعم العملية التعليمية وتحقيق جودة الأداء داخل المديرية.