مياه البحر الأحمر تواصل تنفيذ فعاليات التوعية المائية بمدينة سفاجا

انطلاقًا من أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وحرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر على تعزيز الوعي المائي بكافة مدن المحافظة، واصل فريق التوعية بالشركة، بالتنسيق مع مسؤولي فرع الشركة بمدينة سفاجا، تنفيذ عدد من فعاليات التوعية المائية بالمدينة، وذلك بحضور اللواء حاتم دبور مدير فرع سفاجا.

وجاءت الفعاليات بمشاركة كل من مديرية الصحة، ومنطقة وعظ البحر الأحمر، ومديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل، إلى جانب تنظيم مسابقات فنية للأطفال بمقر جمعية أنوار الرحمة للتنمية الشاملة، بهدف غرس مفاهيم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها منذ الصغر. كما تم تنفيذ أنشطة توعية مائية بالتعاون مع منطقة وعظ البحر الأحمر، بما يسهم في توصيل الرسائل التوعوية بأسلوب مبسط وفعال لكافة فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، أشار اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إلى أن تنفيذ هذه الفعاليات يأتي في إطار خطة الشركة المستمرة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية لخدمة أهالي البحر الأحمر وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية.

وأكدت الشركة استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات بجميع مدن المحافظة، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.