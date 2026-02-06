قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل سعر دولار اليوم 6-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه؛ استقرارا من دون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه في آخر تحديث له نحو 46,81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع .

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

إجازة البنوك

وتعطل العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس بناء على قرار من البنك المركزي المصري؛ وذلك لمنح إجازة رسمية اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى مساء غدا السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية رسميًا في الجهاز المصرفي.

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وفقًا لآخر تداول لـأقل سعر دولار مقابل الجنيه  والذي تضمن تداوله في أحد البنوك الخاصة وهو  بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار

ثبات سعر الدولار

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 وذلك على مستوى السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتًا مع أول تعاملات اليوم من دون تغيير منذ آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي.

الين يسجل مكاسب ملحوظة مستفيدًا من ضعف الدولار

سعر الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار ما يقارب من 18 قرشًا من قيمته في آخر تداولات له أمس الخميس وذلك على أساس أسبوعي بمعظم البنوك

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث سجله الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع .

سعر الدولار

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، ميد بنك، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية،  البركة، نكست".

الدولار

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، مصر، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المصرف العربي الدولي،فيصل الإصلامي،قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، التنمية الصناعية،، التجاري الدولي CIB"".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.92 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع في بنكي سايب و HSBC.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47 جنيه للشراء و 47,1 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

بطاقات لا تلامسية

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللا تلامسية عبر الأجهزة الذكية (الموبايل / التابلت) باستخدام تطبيقات Soft POS، وذلك في إطار استراتيجية التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق رؤية مصر 2030.

تتيح الخدمة إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللا تلامسية بصورها المختلفة، حيث يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني Soft POSعلى جهازه الذكي، ويتم إدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمدة دوليًا.

محافظ البنك المركزي يطالب بتنسيق البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية لمواجهة تداعيات الاحتيالمحافظ البنك المركزي يطالب بتنسيق البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية لمواجهة تداعيات الاحتيال

وأوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الخدمة الجديدة تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية للتوسع في نظم الدفع الإلكترونية، وتيسير المعاملات المالية على المواطنين والتجار، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية للمواطنين في أي وقت ومن أي مكان.

وتوفر الخدمة على مقدم خدمات الدفع أو الشركة أو التاجر تكلفة شراء نقاط البيع الإلكترونية التقليدية (POS) وتكاليف الصيانة المرتبطة بها، كما تساهم في دمج فئات جديدة من الشركات الصغيرة في منظومة القبول الإلكترونية، وكذا تعزيز تجربة العملاء من خلال إتاحة عمليات دفع أسرع وأكثر أمانًا ومرونة.

تجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي المصري بإطلاق تجريبي للخدمة خلال الأعوام السابقة مع وضع حدود للمعاملات بقيمة 600 جنيه.

