استمرار أعمال زراعة الأشجار بمرسى علم ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

شهدت مدينة مرسى علم، اليوم، استمرار أعمال زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحرص الدولة على التوسع في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة البيئة، وتحت رعاية اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم.

وأشار اللواء حازم خليل إلى أن المبادرة تستهدف زراعة عدد من الأشجار بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» بمدينة مرسى علم ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لدعم المشروعات البيئية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي بالمدن الساحلية.