اليوم.. افتتاح 7 مساجد بمحافظة أسيوط

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط اليوم الجمعة، عن افتتاح 7 مساجد بعد إحلالها وتجديدها وإنشائها في عدد من مراكز المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى، وحرصها على توفير المناخ المناسب لأداء الشعائر ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وقال الدكتور عيد علي خليفة مدير مديرية أوقاف أسيوط، إن المساجد التى تم إحلالها وتجديدها هي مسجد البدوي بقرية نزلة البدوي – مركز ديروط، ومسجد أولاد أبو طاقية بقرية المندرة بحري – مركز ديروط، و مسجد الرحمة بجزيرة أولاد علام شرق – مركز البداري، ومسجد السلام – مركز القوصية، ومسجد محمد عثمان بقرية سلام – مركز أسيوط.

كما سيتم افتتاح مساجد تم إنشاؤها وبناؤها وهي مسجد الشهيد شاهر عبد الرجال بالطامية البحرية بقرية دير القصير – مركز القوصية، ومسجد عباد الرحمن القبلي بقرية بني رافع – مركز منفلوط.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار رسالة الوزارة في إعمار بيوت الله تعالى، وتهيئة المساجد لأداء رسالتها الدعوية والتربوية، إلى جانب دورها في نشر صحيح الدين، وبناء الوعي، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع.

كما أوضحت المديرية أن المساجد ليست أماكن للعبادة فحسب، بل هي منارات للعلم والدعوة، ومراكز إشعاع فكري وتربوي، تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء.