طارق لطفي: فخور بالوقوف أمام محمود حميدة لأول مرة في رمضان| خاص

أعرب النجم طارق لطفي عن سعادته بالوقوف لأول مرة أمام الفنان الكبير محمود حميدة في رمضان المقبل.



وقال طارق لطفي في تصريحات خاصة: سعيد بالعمل مع فنان بحجم محمود حميدة لأول مرة من خلال مسلسل “فرصة أخيرة”، وأتمنى أن يستمتع المشاهدين بالمباراة الفنية التي نقدمها.



قصة مسلسل فرصة أخيرة

يطرح مسلسل فرصة أخيرة بطولة محمود حميدة وطارق لطفي صراعًا أخلاقيًا شديد القسوة، حين تختطف حفيدة قاض نزيه لإجباره على خيانة مبادئه وتبرئة مذنب، في مواجهة مباشرة بين القانون والضمير.



مسلسل فرصة أخيرة، بطولة محمود حميدة، طارق لطفى، ندى موسى، محمود البزاوى، على الطيب، وعدد كبير من الفنانين الشباب، من قصة أمين جمال، سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، وإنتاج المتحدة استديوز.