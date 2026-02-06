قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
الأسعار ترتفع | الذهب والفضة يربحان مع ضعف الدولار وتصاعد المخاوف الجيوسياسية بين أمريكا وإيران
الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لأوكرانيا بـ 185 مليون دولار
السيد قنديل: القراءة حجر الأساس لبناء الإنسان وصناعة المستقبل

حسام الفقي

دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الطلاب، إلى المشاركة الفاعلة في المشروع الوطني للقراءة، الذي يُعد أحد أهم المبادرات الثقافية الرائدة؛ لترسيخ عادة القراءة لدى الشباب، وإعداد جيل مثقف واعٍ، قادر على الإبداع والمنافسة.

وأكد أن مشاركة جامعة العاصمة في المشروع الوطني للقراءة؛ يأتي في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الهوية الثقافية والفكرية للطلاب، وتسهم في بناء مجتمع معرفي متطور.  

وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى أن الجامعة ستواصل جهودها في تشجيع الطلاب على الانخراط في هذا المشروع؛ من خلال الأنشطة الثقافية والبرامج التوعوية، مؤكداً أن القراءة هي الطريق الأمثل لبناء العقول وتنمية الوعي، وأن المشروع الوطني للقراءة يمثل فرصة ذهبية للطلاب لاكتساب مهارات التفكير النقدي والإبداعي.

كما أكد رئيس جامعة العاصمة: “إننا في جامعة العاصمة نعتبر القراءة حجر الأساس في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، ولذلك ندعو أبناءنا الطلاب إلى المشاركة في المشروع الوطني للقراءة، الذي يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمعرفة والإبداع، ويعزز مكانة مصر الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي”.

ودعا مجلس جامعة العاصمة، الطلاب من جميع الكليات، للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة، موضحا أنه على أي طالب يرغب في المشاركة والمنافسة؛ قراءة 30 أو 50 أو 100 كتاب، وفق الفئة التي يختارها (المستوى الفضي - المستوى الذهبي - المستوى الماسي)، مما يتيح له المنافسة على مستويات مختلفة من التميز الثقافي.

خطوات التسجيل في المشروع الوطني للقراءة
- الدخول على الموقع الرسمي: nationalreadingprogramme.com
- اختيار “تسجيل الدخول” ثم “المثقف الجامعي”.
- تحديد اسم الجامعة والكلية.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

ومن جهتها، دعت جامعة العاصمة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى متابعة منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لنشر الفكرة، والمشاركة في تحقيق أهدافه، حيث يأتي المشروع الوطني للقراءة في إطار الجهود الوطنية لترسيخ عادة القراءة لدى الشباب، وإعداد جيل مثقف واعٍ قادر على الإسهام في بناء المجتمع، بما يعزز مكانة مصر الثقافية ويواكب تطلعاتها نحو التنمية المستدامة.

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

