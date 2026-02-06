عبد الحميد حسن يعلن موعد ومكان عزاء زوجته

اعلن عبد الحميد حسن ميدو نجم فريق الأهلي الأسبق، عن موعد تلقي العزاء في وفاة زوجته، التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتب عبد الحميد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "جزاكم الله خيرا عني في مواساتي ودعائكم لزوجتي وشكر الله سعيكم وعظم أجركم ورفع درجاتكم وحفظ أهلكم ورزقكم من فضله.



وتابع "عزاء زوجى إن شاء الله يوم الأحد ٢/٨ بمسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب في القاعة الكبيرة (قاعة السلام)جمعه مباركه وصلوا علي محمد عليه افضل الصلاة والسلام"



توفيت زوجة عبد الحميد حسن ميدو، نجم الأهلي السابق، أمس الخميس، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن عبد الحميد حسن بدأ مشواره الكروي في نادي كهرباء الإسماعيلية، ومن هناك انتقل إلى إنبي وبترول أسيوط، ثم إلى النادي الأهلي ثم إلى نادي الاتحاد السكندري.

وعمل ميدو في تقديم البرامج على قناة الأهلي لعدة سنوات، ثم درب فريق أسوان في الموسم قبل الأخير وتحديدا 2023، لكنه ترك الوظيفة بعد فترة وجيزة.