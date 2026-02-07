قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
نفسي أشوف الإخوان.. تعليق عمرو أديب على زيارة أردوغان ولقاء الرئيس السيسي
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-2-2025 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة
كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
مخدرات وسلاح.. متهم ينكر الاتهامات في تحقيقات النيابة بمدينة نصر

رامي المهدي

أنكر أحد المتهمين، عامل بكشك المتوكل والمقيم بعزبة الهجانة بمدينة نصر، جميع الاتهامات المنسوبة إليه خلال استجوابه أمام النيابة العامة، والخاصة بحيازة وإحراز مواد مخدرة وسلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وقال المتهم في أقواله إنه لا علاقة له بحيازة مادة بنية داكنة اللون يشتبه في كونها جوهر مخدر الحشيش، ولا مادة صفراء اللون يشتبه في كونها مخدر البودر بقصد الاتجار، مؤكدًا على جميع الأسئلة الموجهة إليه: «محصلش».

وأوضح المتهم أن ما حدث – بحسب روايته – أنه كان في طريقه إلى عمله، حيث استوقفه “توك توك” بشارع علي بخيت بمدينة نصر، ونزل منه شخصان يرتديان ملابس مدنية، سألاه عن تحقيق الشخصية، وأخبراه بأنه سيتم اصطحابه إلى القسم للكشف عليه بدعوى وجود تشابه أسماء، دون أن يكون بحوزته أي مواد مخدرة أو سلاح.

وأضاف أنه تم اقتياده إلى قسم مدينة نصر ثالث، واحتجازه، ثم عرضه في اليوم التالي على النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه كان بمفرده وقت الواقعة، ولا يعرف باقي المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، ولا تربطه بهم أي علاقة.

كما نفى وجود أي صلة أو خلافات بينه وبين ضباط مباحث القسم، وأنكر صلته بالمضبوطات المعروضة عليه، مؤكدًا عدم علمه بكيفية إرفاقها بالقضية.

وأكد المتهم في ختام أقواله أنه لم يسبق ضبطه أو اتهامه في قضايا مماثلة، ويتمسك بإنكاره الكامل لما ورد بمحضر الضبط.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين عدد 28 كيسًا بلاستيكيًا شفافًا تحتوي على مادة صفراء اللون يُشتبه في كونها مخدر “البودر”، بالإضافة إلى 4 قطع بنية داكنة اللون يشتبه في كونها جوهر مخدر الحشيش، فضلًا عن مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، وهاتفين محمولين أحدهما ماركة “أوبو” والآخر “سامسونج”.

وتم تحريز المضبوطات في أحراز مستقلة، والتحفظ عليها وعلى المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ألغت غرفة المشورة بالقاهرة الجديدة، قرار إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 2000 جنيه لحيازتهم المواد المخدرة في عزبة الهجانة بمدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، نجحت في ضبط 3 أشخاص في أثناء تواجدهم بأحد الشوارع بعزبة الهجانة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة؛ بقصد الاتجار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مرور قوة أمنية بالشارع الجديد في منطقة عزبة الهجانة، حيث اشتبهت في 3 أشخاص يجلسون في مكان مستتر خلف أحد العقارات السكنية، وبفحصهم عثر بحوزتهم على عدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة، تحتوي على مادة صفراء اللون يشتبه في كونها مخدر “بودر”، بالإضافة إلى قطع بنية داكنة يشتبه في كونها جوهر مخدر الحشيش.

وقال أحمد سباق، محامي أحمد المتهمين أن النيابة العامة قررت الاستئناف على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل المتهمين، حيث قررت غرفة المشورة إلغاء قرار إخلاء السبيل وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

كما أسفر الضبط عن العثور على هواتف محمولة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات الاتجار، وضبط سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) بحوزة أحد المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

محمد فارس عن أزمة إمام عاشور: الحل في الأهلي دائمًا من داخل الملعب

علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في الأهلي.. ومن حق النادي بيعه

نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت ويعزز موقعه في دوري روشن

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

