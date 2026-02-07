قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
فانيسا فريزر : أطفال غزة يعانون من صدمات نفسية نتيجة الحرب

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قالت فانيسا فريزر، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، إن الأطفال في قطاع غزة يعانون من صدمات نفسية واجتماعية بالغة نتيجة استمرار الحرب، مؤكدة أن الآثار النفسية أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه الأطفال إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والرعاية الصحية.

وأوضحت فريزر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن ما تشهده غزة يعكس انتشارًا واسعًا لحالات الصدمة النفسية بين الأطفال، في ظل العنف المستمر وفقدان الشعور بالأمان، مشيرة إلى أن هذه الصدمات لا يمكن التعامل معها بمعزل عن توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وعلى رأسها التعليم.

وأضافت أن المدارس تمثل عنصرًا محوريًا في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية للحرب، مؤكدة أن عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في إعادة الإحساس بالاستقرار والروتين، وهو ما يساعد في التخفيف من حدة الصدمات النفسية التي تعرضوا لها.

وشددت الممثلة الأممية على الحاجة الملحة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص للأطفال في غزة، من خلال إنشاء مساحات آمنة مخصصة لهم، تتيح لهم التعبير عن مشاعرهم والتحدث عما مروا به، بإشراف مختصين في الصحة النفسية قادرين على التعامل مع آثار النزاعات المسلحة على الأطفال.

وأكدت أن الأطفال الذين تعرضوا لإصابات جسدية أو نفسية متكررة يحتاجون إلى رعاية مستمرة، مشيرة إلى أن تجاهل هذه الجوانب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية على المدى الطويل، داعية المجتمع الدولي إلى دعم برامج الصحة النفسية والتعليم كجزء أساسي من الاستجابة الإنسانية في غزة.
 

الممثلة الأممية لشؤون الأطفال الصراعات المسلحة أطفال غزة الحرب صدمات نفسية

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

كارولين عزمي

كارولين عزمي تلفت الأنظار في إطلالة جريئة | صور

فتحي عبد الوهاب

مسلسلات رمضان 2026 .. عودة فتحي عبد الوهاب في برومو المداح أسطورة النهاية

عرض فيلم «البحث عن داود عبدالسيد» في حفل تأبينه بالأوبرا

عرض فيلم البحث عن داود عبدالسيد في حفل تأبينه بالأوبرا

بالصور

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

