متابعة أداء قسم العلاج الطبيعي بالمركز الحضري في الغردقة

قامت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بتنفيذ جولة مرور على قسم العلاج الطبيعي بوحدة الحضري الصحية بالغردقة، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة شيري روبيل، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية.

ونفذت الجولة الدكتورة ميرنا هاني، حيث شمل المرور مراجعة جودة الجلسات العلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من تسجيل الحالات المرضية بطريقة صحيحة ومنتظمة، بما يضمن دقة المتابعة وتحقيق أفضل نتائج علاجية.

كما تم متابعة انتظام تقديم جلسات العلاج الطبيعي للأطفال بالقسم، والتأكد من الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة، إلى جانب قياس مدى رضا المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة.

ويأتي هذا المرور ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعي داخل الوحدات الصحية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة البحر الأحمر.