محافظات

جامعة أسيوط تُعلن بدء التقديم لمنحتين لطلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أعلنت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، عن بدء التقديم اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 8 فبراير 2026 للتقدم للحصول على منحتين لطلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم، وذلك من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور جمال بدر، في إطار دعم تكافؤ الفرص وتعزيز دمج ذوي الهمم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس جامعة أسيوط في جلسته رقم (764) المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025م على تخصيص المنحتين، على أن يتم فتح باب التقديم لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد 8/2/2026م وحتى يوم الخميس 12/2/2026م.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن المنحتين تُخصَّصان سنويًا، مع سداد كامل الرسوم الدراسية لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه لمدة بحد أقصى خمسة أعوام بالمجان، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب ويُمكّنهم من استكمال مسيرتهم الأكاديمية والبحثية.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تضع دعم ذوي الهمم على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بدورها المجتمعي والإنساني، وحرصها على إتاحة فرص عادلة للتعليم والبحث العلمي دون تمييز، مؤكدًا أن تخصيص هذه المنح يعكس التزام الجامعة بتمكين ذوي الهمم من استكمال دراساتهم العليا والمشاركة الفاعلة في منظومة البحث العلمي، باعتبارهم طاقة وطنية قادرة على الإسهام في التنمية وبناء الوطن.

ومن جانبه، أفاد الدكتور جمال بدر أن القرار يأتي متسقًا مع اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذوي الهمم، إيمانًا بحقهم الكامل في التعليم الجامعي والدراسات العليا دون تمييز، وحرصًا على دمجهم دمجًا حقيقيًا في منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن هذا التوجه انعكس في سياسات الجامعة من خلال توفير التيسيرات الأكاديمية والإدارية، وتطوير لوائح الدراسات العليا بما يراعي احتياجات ذوي الهمم، وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في البحث العلمي باعتبارهم طاقة وطنية قادرة على الإبداع والعطاء.

شروط التقدم للمنحة:
أولًا: منحة الماجستير 
▪️ تقرير طبي صادر من لجنة طبية معترف بها يوضح نسبة الإعاقة.
▪️ صورة شهادة الليسانس/البكالوريوس.
▪️ بيان تقديرات الليسانس/البكالوريوس.

ثانيًا: منحة الدكتوراه 
▪️ تقرير طبي صادر من لجنة طبية معترف بها يوضح نسبة الإعاقة.
▪️ صورة شهادة الليسانس/البكالوريوس.
▪️ صورة شهادة الماجستير.
▪️ بيان تقديرات درجة الماجستير.
▪️ البحث المنشور المستخرج من رسالة الماجستير.

ويتم تقديم الأوراق، خلال فترة التقديم المحددة إلى الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالدور الثالث جناح (د)، على أن يتم فحص ملفات المتقدمين بواسطة لجنة برئاسة الدكتور جمال بدر وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أسيوط جامعة أسيوط طلاب الدراسات العليا ذوي الهمم قطاع الدراسات العليا والبحوث

