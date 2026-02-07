قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المنيا.. 348 مخالفة خلال حملات رقابية وضبط سلع مجهولة المصدر

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأجهزة التموينية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وبأسعار عادلة، وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 348 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 283 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز دون عذر مسبق، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة العامة، وعدم وجود ماكينة الصرف أو الميزان، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للقواعد المقررة.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 42 محضرًا شملت قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

وفيما يخص قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع، تم تحرير 20 محضرًا شملت الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين.

كما أسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير 3 محاضر لإدارة محطات وقود «طلمبة رصيف» بدون ترخيص، ومصادرة كميات من المواد البترولية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

