ميناء دمياط يستقبل 12سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36343 طن تشمل : 12335 طن يوريا و 7850 طن جبس معبأ و 4600 طن ملح و 400 طن مولاس و 11158 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71489 طن تشمل : 25220 طن ذرة و 3423 طن حديد و 8891 طن خردة و 11020 طن قمح و 10828 طن فول و 7500 طن فول صويا و 1558 طن خشب زان و 3049 طن بضائع متنوعة.



واوضح البيان أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72025 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26810 طنًا.



كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5202 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و اسيوط و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3931 حركة.



وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 4361 طن تشمل اتوبيسات و خضروات و فواكه و مفاتيح ليد و اشارات و ضفائر سيارات و عدادات و أقمشة و منسوجات و ملابس منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – بولندا - سلوفيكيا - فرنسا - سلوفينيا – رومانيا – المجر – استوريا – بلجيكا – سويسرا .