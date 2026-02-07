قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.


وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36343 طن تشمل :   12335 طن يوريا و 7850 طن جبس معبأ و 4600 طن ملح و 400 طن مولاس و 11158 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71489 طن تشمل : 25220 طن ذرة و 3423 طن حديد و 8891 طن خردة و 11020 طن قمح و 10828 طن فول و 7500 طن فول صويا و 1558 طن خشب زان و 3049 طن بضائع متنوعة.


واوضح البيان أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72025 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26810 طنًا.


كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5202 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و اسيوط و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3931 حركة.


وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 4361 طن تشمل اتوبيسات و  خضروات و فواكه و مفاتيح ليد و اشارات و ضفائر سيارات و عدادات و أقمشة و منسوجات و ملابس منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – بولندا - سلوفيكيا - فرنسا - سلوفينيا – رومانيا – المجر – استوريا – بلجيكا – سويسرا .

دمياط محافظ دمياط ميناء سفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

ترشيحاتنا

محمد صبحي

موقف محمد صبحي من لقاء زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.. الزمالك يوضح

يورتشيتش وأسامة جلال

قاد بيراميدز في 114 مباراة.. تاريخ وبطولات يورتشيتش منذ توليه تدريب السماوي

الأهلي

الأهلي في اختبار جديد أمام شبيبة القبائل.. عقدة الملاعب الجزائرية وتحدي الصدارة

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد