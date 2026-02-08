أعلى سعر دولار اليوم 8 - 2 - 2026

شهد سعر أعلي دولار استقرارا أمام الجنيه؛ مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-2-2026.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وسجل آخر تحديث لصالح أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع .

مواعيد عمل البنوك

وتبدأ البنوك المصرية صباح اليوم عملها في تمام الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا بعد انقطاع عن العمل استمر إلي 3 أيام.

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلي

وفقاً لآخر تداولات سعر الدولار فقد باعت مجموعة من البنوك الخاصة العملة الخضراء بسعر أدني وخصوصًا في البنك المصري لتنمية الصادرات.

استمرار الاستقرار

يستمر استقرار سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد

عودة البنوك

مع مستهل تعاملات اليوم الأحد تعود البنوك المصرية لعملها بعد انتهاء مدة الراحة الأسبوعية التي منحها البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي .

إجازة البنوك

بدأت إجازة البنوك صباح الجمعة الماضية وحتي مساء أمس السبت بواقع يومين اثنين هي مواعيد الراحة المقررة اسبوعيًا لكل العاملين بالبنوك وفروعها على مستوى الجمهورية.

الدولار ثابت اليوم

دخل سعر الدولار مقابل الجنيه في حالة من الاستقرار ليوم الرابع على التوالي منذ اختتام التعاملات في البنوك مساء الخميس الماضي.

تحرك الدولار

وفقد سعر الدولار ما يقارب من 18 قرشًا جديدة من قيمته على أساس أسبوعي داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة،مصر".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصرف المتحد، نكست، التعمير والإسكان، البركة".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الإحتياطي النقدي يرتفع

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.