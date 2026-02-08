قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
احترافية في الصفقة.. أبو عبيد يكشف كواليس مفاوضات «الفاخوري» بين الأهلي وبيراميدز
تحذير إسرائيلي: غزة على شفا انفجار بينما واشنطن مُنشغلة بإيران
«المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل «رأس الأفعى» لـ أمير كرارة
علامات حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية .. تعرّف عليها
زيارة خاصة.. نشأت أكرم يكشف: علاقتي بالزمالك وجماهيره أعظم من مجرد لاعب
لا يُسبّب تشوهات | «الصحة»: مصر الأكثر إصابة بالحروق .. والتبرع بالجلد يكون بالطبقة السطحية
الزمالك يُجهّز طائرة خاصة لبعثته بعد مواجهة زيسكو لتسهيل العودة
باعوا الوهم للفقراء .. حكاية سقوط سماسرة العلاج الروحاني في أسوان
مرجع طبي عربي وإفريقي.. جامعة القاهرة تحتفل بتخرج الدفعة 194 من الطلاب الوافدين بكلية طب قصر العيني
«نِمر من ورق» .. محللة أمريكية: ترامب قد يشن هجومًا على إيران بعد فشلها ضد إسرائيل
اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 8 - 2 - 2026

محمد يحيي

شهد سعر أعلي دولار  استقرارا أمام الجنيه؛ مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-2-2026.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وسجل آخر تحديث لصالح أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع .

سعر الدولار

مواعيد عمل البنوك

وتبدأ البنوك المصرية صباح اليوم عملها في تمام الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا بعد انقطاع عن العمل استمر إلي 3 أيام.

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلي 

وفقاً لآخر تداولات سعر الدولار فقد باعت مجموعة من البنوك الخاصة العملة الخضراء بسعر أدني وخصوصًا في البنك المصري لتنمية الصادرات.

الدولار يتراجع

استمرار الاستقرار

يستمر استقرار سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد 

عودة البنوك

مع مستهل تعاملات اليوم الأحد تعود البنوك المصرية لعملها بعد انتهاء مدة الراحة الأسبوعية التي منحها البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي .

إجازة البنوك

بدأت إجازة البنوك صباح الجمعة الماضية وحتي مساء أمس السبت بواقع يومين اثنين هي مواعيد الراحة المقررة اسبوعيًا لكل العاملين بالبنوك وفروعها على مستوى الجمهورية.

الدولار ثابت اليوم

دخل سعر الدولار مقابل الجنيه في حالة من الاستقرار ليوم الرابع على التوالي منذ اختتام التعاملات في البنوك مساء الخميس الماضي.

تحرك الدولار

وفقد سعر الدولار ما يقارب من 18 قرشًا جديدة من قيمته على أساس أسبوعي داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة،مصر".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصرف المتحد، نكست، التعمير والإسكان، البركة".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الإحتياطي النقدي يرتفع

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

