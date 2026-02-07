قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزارة الشباب تنظم يوما ترفيهيا رياضيا بمركز شباب الجزيرة

صورة من اليوم الترفيهي
صورة من اليوم الترفيهي
إسلام مقلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب فن إدارة الحياة)،  بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يومًا ترفيهياً رياضياً، استهدف الفئة العمرية من (13 - 23) عامًا، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور محمود فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وبمشاركة 1096 شاباً وفتاة من النشء والشباب.

يأتي ذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة لبرامج تمكين الشباب وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وتنفيذاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى استثمار طاقات النشء والشباب في أنشطة إيجابية وبنّاءة، وفي إطار حرص الوزارة على خلق بيئة آمنة ومحفزة للشباب، تجمع بين الترفيه والرياضة والعمل الجماعي، بما يسهم في تفريغ الطاقات بشكل إيجابي، وتعزيز روح التعاون والانتماء، وبناء علاقات اجتماعية صحية بين المشاركين.

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الألعاب والتحديات الرياضية والترفيهية، ومنها المنافسات الرياضية: (كرة قدم، بادل، وشد الحبل) لتعزيز العمل الجماعي والنشاط البدني، وتنمية المهارات الذهنية: ألعاب (سكرو ودومينو) لتدريب المشاركين على التفكير الاستراتيجي وإدارة المواقف، بالإضافة إلى دعم الابتكار: إقامة "بازار شبابي" عرض فيه متدربون مكتب فن إدارة الحياة إبداعاتهم دعماً لخطط الوزارة في تمكين الشباب اقتصادياً وريادياً.

وشهدت الفعاليات توزيع جوائز وهدايا قيمة على الفائزين في المسابقات المختلفة، بما يعزز من تجربة المشاركين ويحفزهم على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

ويؤكد هذا الحدث أهمية الأنشطة غير التقليدية في دعم الصحة النفسية والاجتماعية للشباب، وإتاحة مساحات للتعبير عن الذات وبناء الثقة، وذلك في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لبناء جيل واعٍ ومتوازن، قادر على المشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع.

وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب الشباب والرياضة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة

