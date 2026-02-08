محافظ الوادي الجديد: انطلاق الفصل الدراسي الثاني بـ 515 مدرسة بالإدارات التعليمية الخمس

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق الدراسة، اليوم الأحد، بكافة مدارس المحافظة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، حيث استقبلت 515 مدرسةً موزعة على الإدارات التعليمية الخمس نحو 70 ألف طالبًا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، بالتعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني.

وأوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستيعاب الكثافات، مع استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لكافة الإدارات بما يضمن انتظام وانضباط العملية التعليمية، لافتًا إلى الإنتهاء من توزيع الكتب الدراسية للإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ومنها للمدارس وتسليمها للطلاب على الفور.