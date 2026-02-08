محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة لمتابعة جودة الخدمات

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عيادة التأمين الصحي بجديلة بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على العيادة، في إطار زياراته المفاجئة للمنشآت الصحية حرصا على سلامة المواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة شكواهم

ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء الدائم بمستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

ووجّه المحافظ، الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحي بالدقهلية، بضرورة استمرار تكثيف المتابعة اليومية والمرور على العيادات والمستشفيات التابعة، للتأكد من انتظام العمل وجودة الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات تواجه المنظومة الصحية، مثمنا جهود الدكتورة ريهام زوال مدير عيادة التأمين الصحي بجديلة.

وشدد المحافظ على الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة برفع كافة الإشغالات واستمرار تكثيف أعمال النظافة بمحيط العيادة، حفاظا على المظهر الحضاري للعيادة والمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.