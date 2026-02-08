قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
وصل المعلم فخر.. طارق شئلشة يكشف تفاصيل أغنية الزفاف بـ"فخر الدلتا"

أحمد البهى

يقدم الفنان أحمد رمزي حالة فنية مختلفة من خلال مسلسله الجديد “فخر الدلتا”، والذي ينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني 2026، حيث من المتوقع أن يتناول العمل عدة فقرات غنائية موسيقية أبرزها مشاركة المطرب طارق شئلشة من خلال أغنية “المعلم” والذي سيتم تقديمها في أول حلقات العمل الجديد خلال إحدى مشاهد الزفاف التي تعبر عن أحداث المسلسل .

تفاصيل الأغنية الكوميدية في العمل

وأكد طارق شئلشة في بيان صحفي، أنه سعيد جدًا بمشاركته في هذا العمل الدرامي المهم، معبرًا عن أمله في أن يتفاعل الجمهور مع أغنية “المعلم”، والتي يقدمها في إطار حفل زفاف شعبي، تُبرز شخصيه “فخر” التي يقدمها أحمد رمزي في العمل الكوميدي، لافتًا إلى أن الأغنية تتضمن مزجًا بين الفكاهة والجدية، مستعرضة أيضًا بعض اللمسات الشعبية التي تعكس تطلعات شخصية "فخر" الذي يسعى للوصول إلى النجاح في القاهرة.

كلمات الأغنية... بين الشعبية والفكاهة

تتضمن الأغنية عدة فقرات شعرية تعكس واقع الحياة في الأرياف والمدينة، مشيرة إلى الفوارق بين الأشخاص، ومن بين كلمات الأغنية:

"يا معلم أنا ابن معلم، ومفيش معلم غيري، وصل المعلم فخر، اجدع ما شافت عيني."

"لو بلدك فيها أمان، يبقى الكبير غنام، طول عمره صاحب حق، طول عمره كبير مقام."

"أنا بصباعي الخنصر أعملك دعايه من غير اسبونسر."

"فخر الدلتا"... قصة شاب طموح يبحث عن النجاح في القاهرة

مسلسل "فخر الدلتا" هو دراما اجتماعية كوميدية من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني، ويدور المسلسل حول شخصية "محمد صلاح فخر"، الذي ينتمي إلى إحدى قرى الدلتا ويسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات بعد انتقاله إلى القاهرة، ويجسد أحمد رمزي شخصية "فخر" في أولى بطولاته المطلقة في الدراما، ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم مثل خالد زكي، كمال أبو رية، انتصار، ونبيل عيسى.

المسلسل يجذب الأنظار لرمزي وللطابع الكوميدي الاجتماعي

المسلسل يضع نفسه في منافسة قوية بين أعمال رمضان 2026 بفضل الإطار الكوميدي والاجتماعي الذي يتناوله، ومن المتوقع أن يحقق النجاح بفضل مزيج من النجوم الكبار والشباب مثل أحمد رمزي الذي يقدم أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية.

المسلسل في رمضان 2026 على DMC والحياة ومنصة Watch It

فخر الدلتا من المقرر أن يُعرض خلال رمضان 2026 على قنوات DMC و الحياة، بالإضافة إلى منصة Watch It، مما يعزز من فرص وصوله لجمهور واسع.

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

