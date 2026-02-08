رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية يلتقي نائب وزير الخارجية الهندي

​استقبل السفير د. خالد بن محمد منزلاوي - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، السفيرة د. نينا مالهوترا سكرتيرة الجنوب (نائب وزير) بوزارة خارجية جمهورية الهند والوفد المرافق لها، اليوم الأحد 8 /2 /2026.

​وتناول اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز العلاقات العربية-الهندية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء النجاح الذي حققته الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي التي عُقدت يوم 31 /1 /2026 بنيودلهي، وما صدر عنها من مخرجات.

واستضافت العاصمة الهندية نيودلهي، نهاية شهر يناير الماضي، أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي، والذي يعد أداة لتعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف في ظل تحديات عالمية متصاعدة.