التايمز: لندن تدرس بيع النفط من الناقلات المحتجزة لتمويل صيانتها

أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يدرس مصادرة وبيع النفط من الناقلات المحتجزة لتمويل تكلفة صيانتها، بحسب صحيفة "التايمز".

و أكدت الصحيفة: "أحد الحلول التي يستكشفها فريق هيلي هو بيع النفط المحمول على متن السفن الخاضعة للعقوبات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعويض تكاليف مصادرتها".

وأفاد موقع "آي بيبر" الإخباري سابقا أن بريطانيا تعتزم اعتراض ناقلات النفط باستخدام طائرات مسيرة بحرية.

وستدار هذه الطائرات من مركز قيادة مزمع إنشاؤه على ساحل بحر الشمال في بلدة غيتسهيد، شمال إنجلترا. ويخضع المركز حاليا لإجراءات الموافقة.

كما تتفاوض السلطات البريطانية مع مالكي الموانئ التجارية بشأن إمكانية احتجاز السفن المصادرة هناك.

و في وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن لندن تدرس خيارات أخرى لاستخدام الجيش لاحتجاز ناقلات النفط، وتعمل مع دول أخرى لدراسة الأساس القانوني للقيام بذلك.

و يذكر أن احتجاز ناقلة النفط لفترة طويلة قد يكلف ملايين الجنيهات.