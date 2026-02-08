قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح.. راتب ضخم ينتظر الفرعون في الدوري السعودي
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
أخبار العالم

التايمز: لندن تدرس بيع النفط من الناقلات المحتجزة لتمويل صيانتها

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يدرس مصادرة وبيع النفط من الناقلات المحتجزة لتمويل تكلفة صيانتها، بحسب صحيفة "التايمز".

و أكدت الصحيفة: "أحد الحلول التي يستكشفها فريق هيلي هو بيع النفط المحمول على متن السفن الخاضعة للعقوبات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعويض تكاليف مصادرتها".

وأفاد موقع "آي بيبر" الإخباري سابقا أن بريطانيا تعتزم اعتراض ناقلات النفط باستخدام طائرات مسيرة بحرية.

 وستدار هذه الطائرات من مركز قيادة مزمع إنشاؤه على ساحل بحر الشمال في بلدة غيتسهيد، شمال إنجلترا. ويخضع المركز حاليا لإجراءات الموافقة.

كما تتفاوض السلطات البريطانية مع مالكي الموانئ التجارية بشأن إمكانية احتجاز السفن المصادرة هناك.

و في وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن لندن تدرس خيارات أخرى لاستخدام الجيش لاحتجاز ناقلات النفط، وتعمل مع دول أخرى لدراسة الأساس القانوني للقيام بذلك.

و يذكر أن احتجاز ناقلة النفط لفترة طويلة قد يكلف ملايين الجنيهات.

