قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنرد على أي تهديد إيراني رغم أي اتفاق مع واشنطن

وزير الطاقة الإسرائيلي
وزير الطاقة الإسرائيلي
فرناس حفظي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن تل أبيب ستتحرك ضد أي تهديد يواجهها من إيران، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي أو سياسي بين الولايات المتحدة وطهران. 

وأوضح كوهين أن حماية الأمن القومي الإسرائيلي تمثل أولوية لا تتغير، مؤكداً أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بمصالحها الأمنية.

ذكرت تقارير عبرية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدرس وتستعد لمختلف السيناريوهات ضد إيران، رغم استمرار المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ستة مطالب رئيسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبلغها الجانب الأمريكي، وهي:

الإلغاء الكامل للبرنامج النووي الإيراني.

عدم السماح لأي قدرة على التخصيب.

إزالة كل مخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران.

تحديد مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية بـ300 كيلومتر.

تفكيك كامل شبكة الوكلاء التابعة لإيران في المنطقة.

إشراف كامل وطويل الأمد على أي اتفاق مستقبلي.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن أي نتيجة للمفاوضات، سواء التوصل لاتفاق جزئي، أو فشل المحادثات، أو إطالة أمدها، قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية.

وأكدت أن إسرائيل تأخذ في الحسبان احتمال لجوء إيران للرد عبر حلفائها في المنطقة أو محاولة فرض معادلة ردع جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وتضيف الصحيفة أن هناك فجوات كبيرة بين مواقف واشنطن وطهران، خصوصًا في ظل رفض إيران التخلي عن مبدأ تخصيب اليورانيوم، بينما تظهر الولايات المتحدة استعدادًا لدراسة أي تقدم يتم إحرازه حتى على حساب تأجيل قضايا أخرى، وهو ما يثير مخاوف تل أبيب من اتفاق قد يخدم المصالح الأمريكية على المدى القصير دون معالجة التهديدات المباشرة لإسرائيل.

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تل أبيب إيران اتفاق نووي الولايات المتحدة طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

المفتي: إسرائيل كيان غير شرعي تاريخيا وجغرافيا.. وأصولهم تفقدهم مفهوم الشعب الحقيقي

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد