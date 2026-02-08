افتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية في الغرفة التجارية بدمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية بدمياط، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الخدمات القنصلية للمواطنين.



وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته البالغة بافتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية وتوقيع بروتوكول التعاون المشترك لتشغيل المكتب ، مشيرا إلى أن الحدث في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، والتوسع في تقديمها بشكل لامركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين،وتيسير حصولهم على الخدمات في أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة.

وأضاف أن افتتاح هذا المكتب داخل نطاق محافظة دمياط ،يُعد خطوة مهمة لتوفير خدمات التوثيق والتصديقات لأبناء المحافظة ورجال الأعمال والمستثمرين، دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى ،وهو ما يعكس حرص الدولة على وضع المواطن في صدارة أولوياتها ،والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح " محافظ دمياط " أن توقيع بروتوكول التعاون اليوم يعبر عن روح التكامل بين أجهزة الدولة، ويؤكد أهمية العمل المشترك من أجل دعم البنية الخدمية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع .

وأكد أن محافظة دمياط لا تدخر جهدًا في دعم كل المبادرات، التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وقدم “ المحافظ ” الشكر للسفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية، و السفير مساعد الوزير، والغرفة التجارية ولكافة الجهات المعنية، ولكل من ساهم في إخراج هذا المشروع إلى النور بهذا الشكل المشرف .

وأكد استمرار محافظة دمياط في بذل المزيد من الجهود لخدمة أبنائها، وتوفير بيئة خدمية متطورة تليق بأهلها، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبه ،، أشاد السفير حداد عبد التواب، بمستوى التجهيزات بالمكتب ، ليأتى من أفضل مكاتب التصديقات على مستوى الدلتا ، لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة وفى اسرع وقت ممكن ، وثمن الجهود المبذولة المبذولة من قبل الغرفة التجارية لتجهيز المكتب .

واستعرض رئيس الغرفة التجارية، الجهود المبذولة ، لافتتاح المكتب ، بدعم من محافظ دمياط و وزارة الخارجية، الأمر الذى يعكس تكاتف الجهود لخدمة المواطن الدمياطي .