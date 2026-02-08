الأوكسا تصدر بيانًا بشأن استعداد مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027

‏تتم المشاورات بين كل من الجهة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الإفريقية القاهرة 2027 متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي السياسي مالك الدورة واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية ( الاوكسا ) واتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية (الانوكا) وذلك لتحديد موعد الدورة السنة القادمة وعدد الاتحادات الإفريقية المشاركة في الدورة والتنسيق مع اتحاداتها الدولية بشأن اعتماد الدورة كدورة مؤهله لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وذلك ‏في إطار التنسيق والتعاون ما بين أطراف منظومة الرياضة الإفريقية استعدادا لتنظيم جمهورية مصر العربية لدوره الألعاب الرياضية الإفريقية القاهرة 2027

وتأتي هذه الخطوة الهامة مؤشراً لتحديد الموعد النهائي للتنفيذ علاوة علي عدد من اللعبات الغير اولمبية والنوعية تشارك في الدورة وتهدف الدورة الافريقية مصر ٢٠٢٧ لتكون اكبر دورة في تاريخ الألعاب الأفريقية حيث تتمتع جمهورية مصر العربية ببنية رياضية متفردة من نوعها في افريقيا وهي الأقوى.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم حضور لجنة على مستوى عالي بعضوية ممثلين للأطراف سالفي الذكر لمراجعة كافة الإمكانات من ملاعب وأماكن للإقامة والإعاشة والأماكن الخاصة بالأنشطة الموازية ‏وأعربت اللجنة أن القاهرة جاهزة تماما لتنفيذ دورة الألعاب الإفريقية الرابعة عشر القاهرة 2027.

‏ويولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية خاصة للدورة وهو في اجتماعات متتالية مع الشركاء واللواء أحمد ناصر رئيس مجلس إدارة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية ( الاوكسا ) ومصطفى بيراف رئيس اتحادية اللجان الأولمبية الإفريقية ( الانوكا ) اهتماما بالغا من خلال عقد اجتماعات دورية في إطار التنسيق وذلك بمشاركة المفوض العام للشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي السياسي الوزيرة السفيرة اما ادوما لتحديد كافة أوجه التنسيق والتعاون بين الأطراف خاصة فيما يتعلق بالموعد النهائي لتنفيذ الدورة.

و يأتي هذا البيان الصحفي ردا على بعض ما تم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي، ‏من بعض الأخبار التي تتعلق بموعد التنفيذ أو عدد الألعاب وفي هذا الإطار سيتم الإعلام والإعلان عن كافة ما يتعلق بالدورة في التوقيت المناسب