عصام السقا يعلن تعرض والده لأزمة صحية ويطالب جمهوره بالدعاء

أعلن الفنان عصام السقا تعرض والده لأزمة صحية، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر عصام السقا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» منشورًا دعا فيه الله أن يمنّ على والده بالصحة والعافية، وأن يخفف عنه ما يعانيه من آلام.

وكتب عصام السقا: «اللهم أنت الشافي المعافي اشفِ أبي شفاءً لا يغادر سقمًا، وخفف عنه كل ما يؤلمه يا كريم، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم امنحه الصحة والعافية وأبعد عنه ما يؤلمه وما يؤذيه يا رب، دعواتكم لوالدي بالشفاء العاجل».

على الصعيد الفني، يشارك عصام السقا في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل «على كلاي»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

ويجسد الفنان أحمد العوضي خلال العمل شخصية «علي»، وهو ملاكم سابق يعيش في حي حلوان الشعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.