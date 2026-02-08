رئيس إفريقية النواب: القمة المصرية الصومالية تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزز أمن البحر الأحمر

أكد النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الافريقي بمجلس النواب، أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود بالقاهرة تمثل محطة استراتيجية هامة في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والصومال، موضحًا أن اللقاء يعكس انتقال التنسيق بين البلدين من إطار التعاون التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في وقت تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي تحديات أمنية وسياسية كبيرة.

وأشار الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن القمة تؤكد التزام مصر بدعم الدولة الوطنية في الصومال وصون وحدة أراضيها، ورفض أي محاولات للتفكيك أو إعادة رسم الخرائط السياسية خارج إرادة الشعوب، مؤكدًا أن الموقف المصري الحازم يمثل رسالة ردع قوية لأي أطراف تسعى لزعزعة استقرار المنطقة أو العبث بأمنها الاستراتيجي.

وأضاف رئيس افريقية البرلمان، أن القاهرة تنطلق في تحركاتها تجاه الصومال من رؤية متكاملة تربط بين الأمن والتنمية، بما يشمل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والصحي والتعليمية، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري، بما يسهم في بناء مؤسسات وطنية قوية لمواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب.

وأوضح النائب شريف الجبلي، أن مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال تؤكد التزام مصر بدورها الإفريقي ومسؤوليتها في حفظ السلم والأمن بالقارة، وتعزز من مكانتها كشريك موثوق وفاعل في إدارة الأزمات الإقليمية.

ولفت نائب الدقهلية، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن تقع حصريًا على الدول المطلة يمثل ضبطًا دقيقًا لمعادلات الأمن البحري في المنطقة ورفضًا لأي محاولات لفرض واقع أمني جديد من أطراف غير معنية، بما يحافظ على توازن المصالح ويصون الأمن القومي العربي والمصري.

واختتم الدكتور شريف الجبلي حديثه، أن القمة المصرية الصومالية تشكل خطوة متقدمة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في القرن الإفريقي، وترسخ دور مصر كقوة استقرار محورية، قادرة على الجمع بين القوة السياسية والدبلوماسية والتنموية في إطار رؤية استراتيجية شاملة لحماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.