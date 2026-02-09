قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لماذا تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال؟.. أطباء يكشفون السبب المفاجئ

لماذا تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال؟
لماذا تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال؟
هاجر هانئ

غالباً ما تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال بسبب الاختلافات البيولوجية في الهرمونات، وكتلة العضلات، وتوزيع الدهون في الجسم، ومعدل الأيض. يؤثر ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين، خاصةً أثناء الإباضة أو مع استخدام موانع الحمل الهرمونية، على تدفق الدم وفقدان الحرارة. كما أن انخفاض كتلة العضلات يقلل من توليد الحرارة، مما يجعل النساء أكثر حساسية للبرد، خاصةً في فصل الشتاء أو مع التقدم في السن.

في فصل الشتاء، غالباً ما نرى النساء يرتدين طبقات إضافية من الملابس الدافئة، بالإضافة إلى القبعات والقفازات وغيرها من معدات الحماية، وذلك لأنهن يشعرن ببرودة أكبر. ورغم أن هذه تجربة شخصية قد يمر بها الكثيرون، إلا أن هناك تفسيراً علمياً وراء شعور النساء ببرودة أكبر من الرجال، وفقا لما نشر في timesnownews.

ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية
هناك العديد من العوامل التي تنظم درجة حرارة الجسم، بدءًا من الأدوية التي نتناولها وصولًا إلى الطعام الذي نأكله ومستويات التوتر لدينا. كما يشير الخبراء إلى وجود اختلافات في درجة حرارة الجسم بين مختلف الفئات العمرية والجنسين. وتوجد اختلافات بيولوجية بين الرجال والنساء تُسهم في التباين في الإحساس بالحرارة بين الجنسين. ومن هذه العوامل:

تقلبات في مستويات الهرمونات
تغيرات في معدل الأيض
كتلة العضلات
توزيع الدهون في الجسم
مساحة سطح الجسم
بحسب الخبراء، فإن كمية العضلات والدهون في الجسم هي العامل الرئيسي الذي يحدد مدى شعورك بالبرد. كما تلعب مستويات الهرمونات دورًا هامًا في تحديد حساسية الجسم لدرجة الحرارة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف عتبة الشعور بالبرد بين الرجال والنساء.

أظهرت الدراسات أن درجة حرارة الجسم الأساسية لدى النساء أعلى قليلاً من الرجال، مما يعني نظرياً أن النساء يجب أن يشعرن بالدفء أكثر من الرجال، لكن الواقع عكس ذلك. يقول الخبراء إنه إذا اعتاد الجسم على الدفء، فقد يبدو الهواء البارد أشد برودة.

ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين يجعل النساء يشعرن بالبرد
قد تزداد حساسية النساء للبرد عند استخدام موانع الحمل الهرمونية. ويعود ذلك إلى احتواء العديد من هذه الموانع على هرمون الإستروجين، الذي يُسبب زيادة لزوجة الدم، مما يُقلل تدفق الدم إلى الشعيرات الدموية التي تُغذي اليدين والقدمين. كما أن حبوب منع الحمل ترفع درجة حرارة الجسم، مما يُساهم في ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية لدى النساء.

يقول الأطباء إن فترة الإباضة، التي تستمر عادةً 24 ساعة وتحدث بعد حوالي 14 يومًا من بدء الدورة الشهرية، تؤثر بشكل كبير على حساسية المرأة للبرد، وذلك بسبب ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين خلالها. يؤدي ارتفاع مستوى الإستروجين إلى توسع الأوعية الدموية، مما يسمح بفقدان المزيد من الحرارة عبر سطح الجلد.

حجم جسم المرأة ومعدل الأيض
إذا قارنا الحجم، نجد أن النساء أصغر حجماً من الرجال، وبالتالي لديهن مساحة سطح جسم أقل لفقدان الحرارة. كما أن لديهن كتلة عضلية أقل لتوليد الحرارة. مع ذلك، تمتلك النساء نسبة دهون في الجسم أعلى من الرجال، حيث تتراوح النسبة الصحية بين 21 و32%. أما بالنسبة للرجال في نفس الفئة العمرية، فتتراوح النسبة الصحية بين 8 و19%. ورغم أن الدراسات تشير إلى أن الدهون لا تُدفئ الجسم كما تفعل العضلات، إلا أن انخفاض الكتلة العضلية لدى النساء يجعلهن يشعرن بالبرد أكثر من الرجال.

أيضًا، مع تقدمك في العمر، تفقد كتلة العضلات الزائدة لديك - وهذا هو السبب في أن كبار السن غالبًا ما يشعرون بالبرد أكثر في وقت لاحق من حياتهم.

متى يجب أن تقلق بشأن الشعور بالبرد
بحسب الخبراء، قد يكون الشعور بالبرد الشديد علامة على ضعف الدورة الدموية، إذ يُفقد الجسم الطاقة اللازمة للحفاظ على دفئه. يُعدّ مرض رينود شائعًا بين النساء، وهو حالة تحدث نتيجة ضعف الدورة الدموية، وقد تتطلب علاجًا للتخفيف من أعراضه المزعجة.

في حالة رينود، يتوقف تدفق الدم بشكل طبيعي إلى أصابع اليدين والقدمين، وغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة الشعور بالبرد أو القلق أو التوتر. تشمل أعراض رينود الخدر والألم والوخز في المنطقة المصابة.

البرد مستويات الهرمونات درجة حرارة الجسم الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

ضبط المتهم

سقط قبل سفره إلى ليبيا.. ترزي وراء واقعة مقـ.ــتل سيدة ونجلها بكفر الشيخ

مصطفى بكري

مصطفى بكري: 4 مفاجآت في التشكيل الجديد للحكومة.. وعودة وزارة الإعلام

متهمين

قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط

بلاتي توريه

نجم بيراميدز ينضم إلى أهلي طرابلس.. رسميًا

ترشيحاتنا

مصرع 30 شخصا وإصابة آخرين جراء تحطم شاحنة شمال نيجيريا

مصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في تحطم شاحنة شمال نيجيريا

ساناي تاكايشي

فوز تاريخي.. حزب رئيسة الوزراء اليابانية يحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

فيديو

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد