الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى يستنكر تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة ويطالب بسرعة التدخل للحفاظ على صورة مصر السياحية

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أعرب الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، عن استيائه الشديد من تراكم كميات كبيرة من القمامة خلف المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، مشيرًا إلى أن هذه المشاهد المسيئة تمر أمام أعين السياح القادمين من مختلف دول العالم، وهو ما يضر بصورة مصر الحضارية ويقلل من قيمة وأهمية أهم المعالم الأثرية على مستوى العالم.

وأكد موسى أن أهرامات الجيزة تمثل أحد أعظم المواقع التاريخية في العالم، متسائلًا بلهجة غاضبة: «مين المسؤول عن المشاهد دي؟ السياح بيعدّوا على مناظر بشعة جنب سور الأهرامات»، مطالبًا محافظ الجيزة بسرعة التحرك ووضع حد لهذه الأزمة المقلقة.

وأشار موسى إلى أن الإهمال في المناطق السياحية والأثرية يسيء لصورة الدولة أمام العالم، وقال: «والله ما في حد في البلد يعجبه المشهد ده، إزاي يكون عندنا أهم منطقة في العالم ويبقى جنب سورها المنظر ده؟ مافيش حد بيتابع ولا بيشوف؟».

كما وجّه موسى نداءً مباشراً لمحافظ الجيزة، متسائلاً: «سيادة المحافظ، آخر مرة نزلت المنطقة دي إمتى؟»، مطالبًا بوجود متابعة ميدانية حقيقية ومستدامة للمناطق الأثرية والسياحية للحفاظ عليها.

ولم يغفل موسى الدور المطلوب من وزيرة التنمية المحلية، داعيًا إلى التدخل العاجل لتحديد الجهة المسؤولة عن النظافة والمتابعة في المنطقة، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل تقصيرًا واضحًا ويحتاج لحسم سريع، وختم حديثه بالقول: «والله عيب اللي بيحصل ده».

وشدد الإعلامي على أن المحافظة على نظافة المناطق الأثرية والسياحية ليست مجرد مهمة روتينية، بل واجب وطني ينعكس مباشرة على صورة مصر أمام العالم، وجذب السياح واستدامة الاقتصاد السياحي، مطالبًا جميع الجهات المختصة بوضع خطة عاجلة لمعالجة الوضع والالتزام بالمتابعة الدورية.

