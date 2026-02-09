شريف سلامة: لا أنشر أسراري وأحرص على مواكبة تطور الحياة والسوشيال

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان شريف سلامة، في برنامجها "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، والذي كشف تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الفن.

قال الفنان شريف سلامة إنه بات ينظر إلى الحياة ببساطة، مؤكدًا أنها لا تستحق الدخول في صراعات داخلية أو أزمات نفسية طويلة.

وأضاف: «شفت إن الحياة بسيطة ومش مستاهلة يكون عندي صراعات من موقف، فبسامح وبتقبل كل شيء»، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع كل فئة من الناس بالطريقة التي تناسبها، إيمانًا منه باختلاف الطباع والخلفيات.



وخلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، أوضح شريف سلامة أنه ينتمي لبرج السرطان، واصفًا نفسه بالهدوء والصبر، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الخصام معه ليس سهلًا، قائلًا: «أنا هادي وصبري طويل جدًا، لكن وقت الخصام بكون بالغ القوة».

وتحدث شريف سلامة عن علاقته بأبنائه، مؤكدًا أن العائلة تمثل محور حياته الأساسي، موضحًا أن ابنته هي حبيبته، لكنه يتعامل معها ومع شقيقها بنفس القدر من الحب والاهتمام، إلى جانب ابنه سليم الذي يكنّ له حبًا كبيرًا.

وأكد الفنان شريف سلامة أنه يحرص بشدة على الحفاظ على خصوصية حياته، موضحًا أنه لا يفضل إخراج أسراره خارج نطاقه الشخصي، قائلا :«مبطلعش أسراري برة، وبسأل نفسي دايمًا إيه الفايدة لو نقلت أسراري أو كلام سمعته عن ناس»، مشيرًا إلى أن ما بداخله يظل له، دون الدخول في مهاترات أو نقل أحاديث.