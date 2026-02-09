السعودية تعزز شراكاتها الإستراتيجية الدولية في الدفاع والأمن

كشفت القاهرة الإخبارية أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال إنه بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دولٍ صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية.

وأوضح أن اللقاءات تناولت سبل تطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي ورفع كفاءة منظومات الدفاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك على هامش افتتاح النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي في الرياض، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه افتتحه وزير الدفاع، ويستمر حتى 12 فبراير الجاري، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ويُعد المعرض منصة دولية بارزة تجمع كبار المصنعين والمستثمرين وصُنّاع القرار في قطاعي الدفاع والأمن.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب عروض جوية وبرية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدفاعية المشتركة.