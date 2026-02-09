وزير الاستثمار : تعميق التعاون مع ألمانيا في صناعة السيارات وإنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية مصر الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية، جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الألماني، حيث استعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الألمانية في مصر وأهمية تطوير شراكات استراتيجية مستدامة.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك القدرة على نشر مئات الجيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما في ذلك مشاريع مبتكرة مثل الطاقة الشمسية العائمة في الصحراء الغربية، ما يؤهل البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج الصناعي الأخضر وتصدير المنتجات منخفضة الكربون.

وأضاف الخطيب أن المرحلة المقبلة للعلاقات المصرية الألمانية ستتمحور حول البناء المشترك وتعميق التعاون في مجالات استراتيجية، تشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والطاقة والهيدروجين الأخضر، والتكنولوجيا المتقدمة والإلكترونيات، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستماع إلى المستثمرين لتحسين تجربة الاستثمار المستمرة، وتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للجانبين، مع التركيز على خلق فرص جديدة تدعم التنمية الاقتصادية والابتكار الصناعي في مصر.