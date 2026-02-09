قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تفتيشية مكبّرة على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز في الغربية لهذا السبب.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،، بسرعة فحص ما أُثير بشأن أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري بناحية مصنع تعبئة الغاز بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى، مؤكدًا أن المحافظة لا تتهاون مع أي ملاحظات تمس احتياجات المواطنين اليومية، بوعلى رأسها أسطوانات البوتاجاز باعتبارها سلعة حيوية تمس كل بيت.

توجيهات محافظ الغربية 

وشدد محافظ الغربية على أن توجيهاته جاءت تنفيذًا لنهج المحافظة القائم على سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وما يُطرحه ممثلوهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق المواطن وضمان حصوله على الدعم كاملًا دون أي تلاعب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو المجاملة، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتحرك الفوري على الأرض، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية حاسمة.

وعلى الفور، وبناءً على تعليمات وتوجيهات محافظ الغربية، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة من الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع ديوان عام المحافظة، حيث جرى المرور على مصنع تعبئة أسطوانات الغاز بقرية صفط تراب، وإجراء تفتيشي دقيق للأسطوانات المعبأة، سواء المنزلية أو التجارية، للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية المقررة.

حملات رقابية 

وأسفرت أعمال الفحص والمعاينة عن مطابقة جميع الأسطوانات للأوزان القانونية المعتمدة، حيث بلغ وزن الأسطوانة المنزلية 30 كجم، ووزن الأسطوانة التجارية 55 كجم، سواء في حالتها الفارغة أو بعد التعبئة، بما يؤكد التزام المصنع بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل وعدم وجود أي مخالفات في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن الحملات الرقابية لن تكون إجراءً مؤقتًا، بل نهجًا مستمرًا لضبط منظومة توزيع أسطوانات الغاز، وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباءً غير مبررة، مشددًا على استمرار مداومة المرور والمتابعة الدورية على المصنع وكافة منافذ التوزيع بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات حال رصدها.

ردع مخالفين 

وأشار محافظ الغربية إلى أن التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية وأعضاء مجلس النواب يُسهم في تعزيز الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط في الأسواق، مؤكدًا أن المحافظة ستظل حريصة على الاستماع لكل شكوى جادة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تحفظ حقوق المواطنين وتدعم استقرار الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين حملات مرورية رقابية انابيب الغاز المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

خالد عليش وزوجته

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خلطة المحشي

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

فورد

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد