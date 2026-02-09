رئيس برلمانية مستقبل وطن بالنواب: مصر الأولى عربيا و١٤ عالميا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

أشاد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بضرورة تقنين استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي .

جاء ذلك في أول جلسة استماع بشأن مناقشة خطة الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأكد أن التطور التكنولوجي ليس عدوا، قائلا: ولكنه أداة يمكن أن تنفع أو تضر، مؤكدا أن أهمية القانون وتطبيقه ولكن وفقا لرؤية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، وكذلك وفق رؤية مجتمعية، كي يؤتي ثماره.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى أن استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كبيرة للغاية، حتى وصلت إلى مرحلة الإدمان الرقمي.

وأشار إلى أن هناك تقارير تؤكد أن مصر الأولى عربيا، و١٤ عالميا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: نتمنى أن نكون على قدر آمال وطموحات الشعب المصري.

وتابع عضو مجلس النواب: يجب أن نتميز بسعة الصدر، ولابد من التحليل والدراسة والمناقشة لكل ما يتم طرحه، من أجل تحقيق مطالب ورضا الشارع المصري.