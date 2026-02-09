قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
الدفع أولًا.. تحرك عاجل بالبرلمان بشأن تهديد البريد بغلق مكاتبها في عدد من القرى

تقدّم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة القومية للبريد، بشأن ما وصفه بالتهديدات المتكررة من جانب هيئة البريد بغلق عدد من مكاتبها في القرى، حال عدم قيام الأهالي برفع كفاءتها على نفقتهم الخاصة.

وأكد النائب حاتم عبدالعزيز أن مسؤولي هيئة البريد يضربون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض الحائط، خاصة تلك المتعلقة بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وعدم تهديد أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن الهيئة، بدلًا من دعم المواطن البسيط وفقًا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق خدمات البريد وتعزيز الاستقرار المجتمعي، تلجأ إلى استغلال حاجة المواطنين لخدمات البريد وتهديدهم بغلق المكاتب التي يعتمدون عليها في تسيير شؤونهم اليومية.

وأوضح عبدالعزيز أن الهيئة تتبع سياسة ازدواجية، حيث تقوم بإجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من المكاتب، بينما تتجه إلى غلق أو نقل مكاتب أخرى، ما يؤدي إلى حالة من الغضب وعدم الرضا داخل المجتمع الريفي، الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار إلى أن هيئة البريد كانت قد أطلقت مبادرة للتوسع في انتشار مكاتب البريد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يسير في اتجاه معاكس، حيث تطالب الهيئة الأهالي بتحمل تكلفة رفع كفاءة المكاتب، ملوّحة بالغلق بدعوى عدم تحقيق أرباح أو بحجة وجود خطورة إنشائية، تحت شعار «الدفع أو الغلق».

ولفت النائب إلى أن عدداً من مكاتب البريد بنطاق مركزي أبو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية، تلقّت هذه التهديدات، من بينها: مكتب بريد هربيط، ومكتب بريد السواقي، ومكتب بريد حوض نجيح، ومكتب بريد منزل حيان، ومكتب بريد البرنس، ومكتب بريد الشبراوين، ومكتب بريد المحمودية، ومكتب بريد العدوة.

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

طعنها .. القصة الكاملة لتعدي زوج على زوجته في طهطا بسوهاج

حبل المرجيحة لف على رقبته.. القصة الكاملة لوفاة الطفـ ـل أدهم بشبين القناطر

اجتماع حاسم الأربعاء .. نتنياهو يعرض قائمة مطالبه على ترامب | تفاصيل

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

