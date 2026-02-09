ضمن مبادرة 100 ليلة عرض .. خالد محروس يشارك في "الليلة كبرت قوي" في رمضان

بدأ الفنان خالد محروس بروفات العرض المسرحي "الليلة كبرت قوي" وهو ضمن مبادرة 100 ليلة عرض والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على مسرح ليسيه الحرية بالأسكندرية.

تقام مبادرة 100 ليلة عرض تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وهي من تنفيذ قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة وفرقة مسرح الأسكندرية برئاسة المخرج محمد مرسي.

تدور أحداث العرض المسرحي "الليلة كبرت قوي" في إطار درامي غنائي استعراضي عن صراع الإنسان مع ماضيه ويصطدم بواقع مختلف ومستقبل لا يشبه ماكان يحلم به.

"الليلة كبرت قوي" بطولة خالد محروس ويشاركه البطولة هاشم عثمان، ممدوح حنفي، سيف الدين محمد، محمد المداح عمر عبدالعزيز، حسام الهواري ومجموعة من الوجوه الشابة

منه جمال، مريم جمال، حسين هاشم، وعد هيثم، فارس فياض وأحمد إبراهيم.

العرض المسرحي الليلة كبرت قوي ديكور وملابس وليد جابر .. موسيقى والحان هيثم بسيوني .. استعراضات أحمد السيد "أميكو" .. مادة فيلمية نايف ماهر .. مكياج أمل شتا .. إضاءة أحمد طارق .. مساعد إخراج إسماعيل جعدار .. مخرجان منفذان ناهد عادل، محمود فيشر .. تأليف وإخراج إيهاب يونس.

الجدير بالذكر أن خالد محروس شارك مؤخرا خلال إحتفالية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالفنان الراحل نجيب الريحاني والذي جسد شخصيته خالد محروس تحت عنوان صاحب السعادة.