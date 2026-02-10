عرض ضخم من ريال مدريد يهز باريس.. 120 مليون يورو لضم "عقل" سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تحرك قوي من جانب إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لفتح أحد أكبر ملفات سوق الانتقالات الصيفية المقبلة عبر التقدم بعرض ضخم للتعاقد مع نجم خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي في خطوة تعكس ملامح المشروع الجديد للنادي الملكي.

ويعمل ريال مدريد منذ الآن على وضع اللمسات الأولى لتشكيل الفريق في الموسم المقبل واضعا نصب عينيه ضرورة إعادة بناء خطي الدفاع والوسط في ظل مرحلة انتقالية حساسة يمر بها الفريق بعد رحيل عدد من رموزه التاريخية وعلى رأسهم لوكا مودريتش وتوني كروس.

فيتينيا على رادار الريال

وبحسب ما أفادت به تقارير مقربة من دوائر القرار داخل النادي الإسباني فإن ريال مدريد حدد البرتغالي فيتينيا نجم باريس سان جيرمان كهدف رئيسي لدعم خط الوسط وبدأ بالفعل التحرك بتجهيز عرض أولي تصل قيمته إلى 120 مليون يورو.

وترى إدارة ريال مدريد أن فيتينيا يمتلك المواصفات المثالية لصانع ألعاب عصري قادر على قيادة وسط الملعب خلال السنوات المقبلة لما يتمتع به من رؤية مميزة وقدرة على التحكم في إيقاع اللعب فضلًا عن مرونته التكتيكية التي تسمح له بالانسجام مع مختلف أنماط اللعب.

بديل مثالي لحقبة مودريتش وكروس

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم فيتينيا في إطار البحث عن لاعب يستطيع ملء الفراغ الفني والذهني الذي تركه اعتزال أو رحيل أسماء صنعت تاريخ النادي في خط الوسط حيث ترى الإدارة أن اللاعب البرتغالي الدولي هو أحد القلائل القادرين على قيادة هذه المرحلة الجديدة.

ويؤمن فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته بأن بناء فريق تنافسي للمستقبل لا يعتمد فقط على النجوم الهجوميين بل يبدأ من وسط الملعب وهو ما يفسر الاستعداد لدفع رقم ضخم من أجل لاعب لم يتجاوز بعد قمة عطائه الكروي.

أرقام تعزز موقفه

وقدم فيتينيا موسمًا مميزًا مع باريس سان جيرمان حيث شارك في 32 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة أرقام تعكس تطوره الكبير ودوره المحوري في منظومة الفريق الباريسي.

كما يحظى اللاعب بتقدير خاص داخل أروقة ريال مدريد نظرًا لقدرته على الربط بين الخطوط وسرعة اتخاذ القرار إلى جانب انسجامه مع اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية وهي عناصر يراها النادي ضرورية في مشروعه الفني الجديد.

مرحلة انتقالية

ويعيش ريال مدريد حاليًا مرحلة إعادة هيكلة شاملة على المستوى الفني والإداري في ظل تولي ألفارو أربيلوا مهمة القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بينما لا تزال هوية المدير الفني الدائم غير محسومة بشكل نهائي.

ورغم هذا الغموض الظاهري تؤكد التقارير أن الخطة داخل مكاتب " فالديبيباس " واضحة وأن القرارات الكبرى الخاصة بسوق الانتقالات يتم العمل عليها بمعزل عن اسم المدرب القادم في إشارة إلى أن مشروع النادي يتجاوز الأفراد.

باريس يتمسك بنجمه

من جانبه لا يبدو باريس سان جيرمان مستعدًا للتفريط بسهولة في أحد أعمدة مشروعه الحالي حيث أوضح موقع fichajes الإسباني أن إدارة النادي الفرنسي رفضت العرض الأول المقدم من ريال مدريد معتبرة فيتينيا حجر أساس في السيطرة الأوروبية التي يسعى لها الفريق.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد قد يضطر لرفع قيمة عرضه إذا أراد إقناع باريس بفتح باب المفاوضات خاصة في ظل رغبة النادي الفرنسي في الحفاظ على استقرار تشكيلته الأساسية.

معركة مبكرة على خط وسط أوروبا

واختتم التقرير الإسباني بالتأكيد على أن هذه الصفقة المحتملة قد تتحول إلى واحدة من أبرز معارك الميركاتو الصيفي ليس فقط بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بل على مستوى السيطرة على خط وسط القارة الأوروبية خلال العقد المقبل.

وبين طموح فلورنتينو بيريز في بناء جيل جديد يواصل الهيمنة وتمسك باريس سان جيرمان بنجومه تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ملامح واحدة من أكثر الصفقات سخونة في سوق الانتقالات.