استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ البحر الأحمر يوجّه بتركيب مطبات مؤقتة بشارع الحجاز

تلقى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عددًا من شكاوى المواطنين بشأن عدم وجود مطبات صناعية بشارع الحجاز، خاصة أمام المدارس، الأمر الذي يشكّل خطورة على سلامة الطلاب والمواطنين.

وعلى الفور، وجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة، في إطار حرصه على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق الحيوية داخل مدينة الغردقة.

وفي هذا السياق، تقرر تركيب عدد من المطبات المرورية القابلة للفك والتركيب كحل مؤقت، حيث تم تحديد موقعين للتنفيذ، الأول أمام مدرسة محمد بغدادي، والثاني أمام قسم ثان الغردقة، لحين الانتهاء من تنفيذ الحل المروري الدائم.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم الحركة المرورية والحد من السرعات الزائدة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة ومحيط المنشآت التعليمية.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه سيتم فك المطبات عقب الانتهاء من تركيب أربع إشارات مرورية بشارع الحجاز، مع استمرار تواجد الرادارات لضبط السرعات وتحقيق الانضباط المروري، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، ويعزز عوامل الأمان خاصة أمام المدارس.