مدير تعليم البحر الأحمر يكرم المتميزين ويتفقد رياض الأطفال بمدارس الغردقة

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية بعدد من مدارس مدينة الغردقة لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء التربوي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وضمن حراك ميداني يستهدف تعزيز الانضباط ودعم الموهوبين داخل المؤسسات التعليمية.

واستهل مدير المديرية جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة الميناء الإعدادية المشتركة، حيث تابع الفعاليات الصباحية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقيم التربوية وبناء شخصية الطالب جنبًا إلى جنب مع التحصيل العلمي.

وفي لفتة تعكس دعم المديرية للإبداع والتميز، قام الأستاذ مصطفى عبده بتكريم عدد من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، مشددًا على أن المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي الدروس، بل بيئة حاضنة لاكتشاف المواهب وصقل الشخصية.

وعقب التكريم، تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية، واطلع على السجلات الإدارية، وتابع مستوى تفاعل الطلاب مع المعلمين، موجّهًا بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء التعليمي والالتزام بالمعايير التربوية.

واستكمالًا للجولة، توجه مدير تعليم البحر الأحمر إلى مدرسة الشهيد حسين سعيد، حيث أولى اهتمامًا خاصًا بمنظومة رياض الأطفال باعتبارها الأساس في تشكيل وعي الطفل وبناء شخصيته، وتفقد قاعات رياض الأطفال واطلع على الوسائل التعليمية المستخدمة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للأطفال.

كما شملت الجولة تفقد الفصول الدراسية بالمدرسة للاطمئنان على كثافات الفصول ومستوى النظافة والانضباط داخل البيئة المدرسية.

ورافق مدير المديرية خلال جولته عدد من القيادات التعليمية، من بينهم الأستاذة فايزة أحمد، مدير عام التعليم العام، والأستاذ أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، والأستاذ علاء حسن، مدير إدارة الغردقة التعليمية، إلى جانب عدد من قيادات المديرية والإدارة التعليمية.

وتأتي هذه الجولات ضمن سلسلة من الزيارات المفاجئة والمخططة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لترسيخ مبدأ الثواب للمتميزين، والمتابعة الدقيقة لكافة عناصر العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق الانضباط داخل المدارس.