كول بالمر يتوج بجائزة لاعب الجولة 25 في الدوري الإنجليزي

تُوّج كول بالمر، نجم فريق تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تألقه اللافت خلال فوز فريقه على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1.

وقدم بالمر أداءً استثنائيًا، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك وولفرهامبتون، ليعزز مكانته كأكثر لاعبي تشيلسي تسجيلًا للهاتريك في تاريخ النادي بالبريميرليج، برصيد أربعة هاتريك.

كما حقق اللاعب رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل هاتريك في الشوط الأول خلال ثلاث مباريات مختلفة.

ويُعد هذا التتويج هو الأول لكول بالمر بجائزة لاعب الجولة هذا الموسم، فيما جاءت هذه المرة الثالثة التي يحصد فيها لاعب من تشيلسي الجائزة، بعد فوز مويسيس كايسيدو بها في الجولتين السابعة والعاشرة.

وحصد بالمر 39% من أصوات الجماهير خلال تصويت الأسبوع الـ25، متفوقًا بفارق كبير على لاعب وسط أرسنال مارتن زوبيميندي الذي نال 19% من الأصوات.

وضمت قائمة المرشحين أيضًا إيليا جرويف لاعب وسط ليدز يونايتد بنسبة 15%، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بنسبة 10%، ودانجو واتارا مهاجم برينتفورد بنسبة 8%، وكريسينسيو سومرفيل جناح وست هام يونايتد بنسبة 5%، إلى جانب لاعب وسط إيفرتون كيرنان ديوسبري-هول بنسبة 4%.