من التسعينيات.. أبو ريدة يكشف عن خطة اتحاد الكرة لتطوير اللعبة

كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن خطة الجبلاية لتطوير اللعبة.

وأضاف أبو ريدة في لقائه مع الإعلاميين أن الاتحاد يسعى حالياً لإعادة إحياء "خطة التسعينيات" التي شهدت طفرة في مسيرة الكرة المصرية.

وتابع أن الأمر لن يكون مجرد محاكاة الماضي بل استلهام التنظيم والانضباط الذي ميّز تلك الحقبة مع تطويره بما يتناسب مع المتطلبات الحالية من اجل بناء قاعدة قوية تخدم المنتخبات الوطنية.

وتابع أن الجبلاية تتحرك بشكل مدروس مع الشركاء والرعاة من اجل زيادة الدخل المادي من خلال مشاريع استثمارية متنوعة.