انتصار تكشف تفاصيل مشاركاتها في مسلسلات رمضان 2026 lخاص

كشفت الفنانة انتصار عن تفاصيل مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان القادم.

وقالت انتصار في تصريحات خاصة لصدى البلد: أشارك في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسلين الأول هو مسلسل علي كلاي، حيث ألعب شخصية معلمة، بينما أجسد في مسلسل فخر الدلتا شخصية صاحبة عمارة، التي يسكن فيها أحمد رمزي.

وأضافت الفنانة انتصار: أظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكينج مع الفنان محمد عادل إمام.

مسلسل فخر الدلتا

ينتمي مسلسل “فخر الدلتا” إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، إذ يقدم تجربة إنسانية ترتكز على تفاصيل اجتماعية مؤثرة ومواقف درامية متشابكة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ، انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.