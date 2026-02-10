قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العالم يقيد السوشيال ميديا.. هل حان وقت الصيام الرقمي في بيوتنا؟

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد البدوي

في زمن تحوّلت فيه الهواتف المحمولة إلى رفيق دائم للأطفال والمراهقين، باتت مواقع التواصل الاجتماعي أحد أخطر التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع معًا.

المنع القسري أو المواجهة المباشرة

 ساعات طويلة تمرّ أمام الشاشات دون وعي، لتترك آثارًا نفسية وسلوكية عميقة قد لا تظهر إلا بعد فوات الأوان؛ وبين الدعوات المتزايدة لتنظيم هذا الاستخدام، يبرز صوت ديني واعٍ يدعو إلى الحل الواقعي بعيدًا عن المنع القسري أو المواجهة المباشرة.

خطوة عملية لإنقاذ الأبناء

 وفي هذا السياق، أطلق الشيخ خالد الجندي تحذيرًا صريحًا، داعيًا إلى ما وصفه بـ«الصيام الجزئي» عن السوشيال ميديا، كخطوة عملية لإنقاذ الأبناء من إدمان رقمي يهدد حاضرهم ومستقبلهم.

تقليل ساعات الاستخدام

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإفراط في استخدام الأبناء لمواقع التواصل الاجتماعي لم يعد أمرًا عابرًا أو اجتهادًا أسريًا محدودًا، بل تحوّل إلى أزمة عالمية تستوجب التعامل معها بجدية وحكمة، مشيرًا إلى أن الحل لا يكمن في المنع المطلق، وإنما في الإقناع والتدرج في تقليل ساعات الاستخدام.

وأوضح الجندي، خلال حديثه ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC، أن فكرة «الصيام الجزئي عن السوشيال ميديا» تمثل مدخلًا عمليًا للتعامل مع المشكلة، موضحًا أنه إذا كان الابن يقضي عشر ساعات يوميًا أمام الهاتف، فإن إقناعه بتقليل هذه المدة ولو ساعة واحدة فقط يُعد إنجازًا حقيقيًا في ظل الواقع الحالي، معبّرًا بأسلوب ساخر عن صدمته من الأرقام المهولة التي يقضيها الأبناء أمام الشاشات.

خطورة الظاهرة

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن خطورة الظاهرة تتجلى في تحرك دول عديدة، من بينها مصر، لمناقشة مشروعات قوانين تهدف إلى الحد من استخدام الأطفال والقُصَّر لمواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم إنشاء الحسابات الإلكترونية، مؤكدًا أن هذا التحرك الدولي يعكس حجم الأزمة ويثبت أنها تجاوزت مرحلة التحذيرات الفردية.

إدمان السوشيال ميديا

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الحديث عن إدمان السوشيال ميديا ليس تهويلًا أو مبالغة، بل واقع تعترف به دول العالم، مؤكدًا أن التأخر في المواجهة لا يعني الاستسلام، لأن البدء متأخرًا أفضل من عدم البدء على الإطلاق، داعيًا الآباء إلى استخدام قوة الإقناع والعزيمة مع أبنائهم، والعمل الجاد على تقليل ساعات الاستخدام، حتى وإن بدا الأمر صعبًا، معتبرًا أن الوصول إلى ساعة واحدة يوميًا يُعد نجاحًا كبيرًا في زمن الإدمان الرقمي.

السوشيال ميديا إدمان الإنترنت مخاطر الإنترنت مخاطر إدمان الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه

أحمد موسى

أحمد موسى: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا

أحمد موسى

أحمد موسى يعلن القبض على المتهم بالتحريض على اغتياله في ساعتين فقط

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد