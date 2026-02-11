دبلوماسي إيراني سابق : الكيان الإسرائيلي سبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في المنطقة

قال الدكتور محمد مهدي شريعتمدار، الدبلوماسي الإيراني السابق، إن مصدر حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى الكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قائم منذ زرعه في المنطقة بدعم من القوى الكبرى وحتى اليوم.

وأوضح شريعتمدار، خلال مداخلة مع الإعلامية منة شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن آخر ما يشهده العالم من هذا النهج يتمثل في الجرائم التي ارتُكبت ضد البشر والممتلكات والبنية التحتية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس استمرار السياسات الإسرائيلية القائمة على العنف والتصعيد.

وأضاف أن إسرائيل سبق أن جربت شن هجوم على إيران، لكنها واجهت ردًا إيرانيًا وصفه بـ"الحاسم والقاطع والمؤلم"، لدرجة أن الأطراف التي نفذت الهجوم كانت هي نفسها من طالبت لاحقًا بوقف إطلاق النار، متسائلًا عن أسباب هذه المطالبة في ضوء ما وصفه بنتائج الرد الإيراني.