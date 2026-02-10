محامي متهم واقعة الأتوبيس: جميع الشهود نفوا حدوث الواقعة.. والدفاع يسعى لإخلاء سبيله خلال الساعات القادمة

أكد علي فايز، محامي المتهم في واقعة الأتوبيس، أن موكله ما زال يخضع للتحقيقات، مشيرا أن جميع الشهود نفوا وقوع تحرش، وأن الدفاع يسعى لإخلاء سبيله خلال الساعات المقبلة.

وقال علي فايز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الواقعة بدأت باستغاثة المجني عليها داخل الأتوبيس، مؤكدا أن المتهم لا يملك أي سوابق أو بلاغات مماثلة، وأن ملفه الشخصي يدعم موقفه القانوني.

وتابع محامي المتهم في واقعة الأتوبيس، أن القضية لا تتعلق بملابس المجني عليها، بل بصحة الاتهامات محل التحقيق، مع التأكيد على احترام حقوق جميع الأطراف.