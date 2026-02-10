مصر تتصدر المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة في بوتسوانا

نجح المنتخب الوطني للريشة الطائرة في تصدر المجموعة الثانية من بطولة أفريقيا والمقامة ببتسوانا خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري.

وتصدر منتخب السيدات المجموعة الثانية عقب فوزه مساء الثلاثاء على نظيره الكاميروني بنتيجة 5-0، وذلك عقب فوزه على نظيره الزامبي بنفس النتيجة مساء أمس.

كما كرر منتخب الرجال نفس الأمر عقب تصدره المجموعة الثانية بعد فوزه مساء اليوم على نظيره الزيمبابوي، علمًا أنه فاز أمس على نظيره البوروندي بنتيجة 5-0 أيضًا.

وتضم البعثة كلا من: "ضحى هاني - نور يسري - هنا زاهر - فاطمة ربيع - ملايكة محمد حسن - جنا الوزيري - أدهم حاتم - محمد مصطفى كامل - كريم محمود عزت - عبد الرحمن مجدي - أحمد البهنساوي - سيف عمرو".

ويقود المنتخب المصري فنيا الماليزي محمد روزالين ويعاونه منير فايز مدربا عاما، والدكتور مروان طارق طبيب المنتخب"، فيما يشرف على كافة تفاصيل البعثة كريم شديد نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة.