القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بنطاق محافظتى "الإسكندرية ، الدقهلية" .





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (4 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية") بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى "الإسكندرية الدقهلية" وبحوزتهن (هاتفان محمولان " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهن إعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





