الداخلية تداهم أوكار العناصر الإجرامية وتضبط أسلحة بـ20 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 207 قطعة سلاح نارى بحوزة عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق عدد من المحافظات .. بقيمة مالية تبلغ نحو 20 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عناصر بؤر إجرامية شديدى الخطورة) بجلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهداف عناصر تلك البؤر وضبطهم بنطاق عدد من المحافظات ، وبحوزتهم ("207 قطعة سلاح نارى متنوعة " 87 بندقية آلية – 81 بندقية خرطوش – 39 فرد خرطوش ) .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة ( 20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .





