انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
كيف يفرض قانون العقوبات طوقا قانونيا على المحتوى المنافي للآداب؟

حسن رضوان

حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة على كل من ينشر أو يتداول محتوى خادش للحياء أو يحرض على الفسق والفجور، سواء عبر الطباعة أو النشر الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المادة 178 من القانون، يُعاقب كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض مطبوعات، مخطوطات، رسومات، صور محفورة أو فوتوغرافية، أو أي محتوى مماثل منافي للآداب العامة، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 معاقبة المستوردين والمصدرين 

كما نصت المادة 178 مكرر (1) على أنه إذا ارتكبت الجرائم المذكورة عبر الصحف، يتحمل رؤساء التحرير والناشرون المسؤولية كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحديد مرتكب الجريمة، يُعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين. كما يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجرائم عند وقوعها عبر الصحافة.

ويهدف القانون من هذه العقوبات إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام، وضمان مسئولية جميع الأطراف المشاركة في صناعة أو نشر هذه المواد.

قانون العقوبات المحتوى المنافي للآداب الصحافة

