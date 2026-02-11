محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات برنامج الأرشفة الإلكترونية بمركز استدامة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم “الأربعاء”، فعاليات برنامج الأرشفة الإلكترونية بمركز استدامة للتطوير والتدريب، الذي يستمر خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2026، لتوضيح مفهوم الإدارة الإلكترونية وأنواع نظم الأرشفة، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أهمية البرنامج في استعراض عناصر ومكونات نظام الأرشفة ومراحل الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية، وطرق إعداد الوثائق ومفهوم الفهرسة وأنواعها، بالإضافة إلى عرض تقنيات المعلومات وأهم الأجهزة المستخدمة في عمليات الأرشفة، والنظم الخبيرة وأهم مجالات تطبيقاتها، بهدف تزويد المشاركين بالمعرفة العملية والتقنية اللازمة لتطوير نظم الأرشفة الإلكترونية وتعزيز قدرات الجهات الحكومية في إدارة المعلومات الرقمية بكفاءة عالية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تفعيل نظم الأرشفة الإلكترونية في جميع الإدارات الحكومية لضمان سرعة الأداء ودقة المعلومات.